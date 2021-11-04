الاتحاد الأوروبي: اجتماع مشترك في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني 29 نوفمبر الجاري

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن اللجنة المشتركة في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد اجتماعا وجاً لوجه بالعاصمة النمساوية "فيينا" يوم 29 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن المشاركين سيُواصلون المناقشات حول احتمال عودة الولايات المتحدة إلى JCPOA وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لبنود الخطة من قبل جميع الأطراف.

وسيرأس اللجنة المشتركة منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، انريكي مورا، نيابة عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيب بوريل، بينما سيُشارك أيضا ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران.