الاتحاد الأوروبي: استنئاف مفاوضات فيينا في 29 نوفمبر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع يوم 29 نوفمبر في فيينا.

وقال في بيان، إن منسق الاتحاد للمحادثات النووية انريكي مورا سيترأس اجتماع اللجنة المشتركة نيابة عن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وسيحضره ممثلون من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران، وفقا لوكالة رويترز.

كما أكد أن المشاركون في الاجتماع سيواصلون المناقشات حول احتمال عودة أمريكا للاتفاق النووي وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من جميع الأطراف.

وكتب انريكي مورا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن اتفاق الأطراف كافة حول استئناف مفاوضات الملف النووي في ٢٩ نوفمبر.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، الأربعاء أن المباحثات الهادفة الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران، والمعلّقة منذ يونيو، ستستأنف في 29 نوفمبر في فيينا.

وكتب باقري، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين، عبر حسابه على تويتر، انه "خلال اتصال هاتفي مع الدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا، اتفقنا على بدء المباحثات الهادفة الى رفع الحظر الظالم وغير الانساني في 29 نوفمبر في فيينا".

يذكر أن الوفد الإيراني كان بدأ مع والقوى الست في أبريل الماضي محادثات في فيينا ترمي لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قبل ثلاث سنوات، معيدا فرض العديد من العقوبات التي عرقلت الاقتصاد الإيراني.

غير أن تلك المحادثات توقفت بعد انتخابات الرئاسة في يونيو، التي أدت إلى فوز إبراهيم رئيسي المرشح المتشدد.