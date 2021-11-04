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استئناف المحادثات بشأن الطاقة النووية الإيرانية في فيينا يوم 29 نوفمبر

د ب أ
نشر في: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 2:42 ص | آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 2:42 ص

أعلنت أطراف الاتفاق النووى الإيراني استئناف المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق الموقع عام 2015 في 29 نوفمبر في فيينا.

وبدأت المفاوضات في أبريل لكنها توقفت بعد ست جولات منذ أن تولى ابراهيم رئيسي مقاليد السلطة في إيران عقب الانتخابات في يونيو الماضي.

ونشأ المأزق المستمر منذ أشهر، فيما يبذل الاتحاد الأوروبي وآخرون جهودا مستميتة من أجل حمل إيران على التعهد بتاريخ للعودة إلى مائدة التفاوض، الأمر الذي أثار المخاوف من أن إيران سوف تتراجع في نهاية المطاف.

ولكن كبار المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي وإيران أعلنوا مساء اليوم الأربعاء تحديد موعد في نهاية الشهر الجاري.

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