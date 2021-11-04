طيران الإمارات تطلق خدمة يومية من دون توقف إلى تل أبيب

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة يومية، من دون توقف، بين دبي وتل أبيب، اعتبارا من السادس من ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان، إن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات وإسرائيل العمل على تطوير الشراكات الاقتصادية لتحقيق نمو في عدد من القطاعات.

وستوفر هذه الخدمة اليومية للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي، وعبر دبي إلى مختلف وجهات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية التي يتجاوز عددها 120.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يسرنا الإعلان عن تل أبيب كأحدث وجهاتنا. ومع انطلاق الخدمة بعد بضعة أسابيع، ستوفر طيران الإمارات مزيدا من الخيارات للمسافرين من تل أبيب وإليها، عبر دبي. كما نتطلع إلى استقبال مزيد من رجال الأعمال والسياح من إسرائيل في دبي، ومنها إلى وجهات أخرى على شبكة طيران الإمارات العالمية".