لقى طالب جامعي، 18 عاما، حتفه متأثرا بجروحه في مدينة إزمير غربي تركيا اليوم الجمعة، بعدما قفز من شرفة خلال زلزال، حسبما ذكرت قناة "تي آر تي".

وذكر التقرير، أن إيفي ألطاي سارال قفز مذعورا من الطابق الأول من مبنى مؤلف من أربعة طوابق.

وذكر بيان نشرته رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال كان مركزه قضاء بوجا، وكان على عمق 47ر14 كم تحت سطح الأرض، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريح للصحفيين، إن 31 شخصاً راجعوا المشافي جراء إصاباتهم بسبب الهلع، ثلاثة منهم لازالوا يرقدون بالمستشفى، في حين إصابة أحدهم خطيرة ويرقد في وحدة العناية المركزة.

وضرب زلزال بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر، ولاية إزمير بغرب تركيا، فجر اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وبثت القنوات لقطات لأشخاص يركضون في الشوارع في هلع. وأمضى العديد من الأشخاص ليلتهم خارج المنازل.

وكتب تونش صوير عمدة إزمير عبر موقع تويتر أن مأذنة أحد المساجد انهارت في حي كوناك.

وأعقب الزلزال عدة توابع، وفقا لإدارة الطوارئ والكوارث.

وتقع تركيا على خطوط صدوع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا.