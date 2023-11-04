الأمير ويليام يبدأ زيارة عمل لسنغافورة اعتبارا من الغد

يجري الأمير البريطاني وليام، رحلة عمل إلى سنغافورة تبدأ، غدا الأحد وحتى الأربعاء، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية السنغافورية اليوم السبت.

وخلال زيارته، يلتقى الأمير وليام مع الرئيس ثارمان شانموجاراتنام ورئيس الوزراء لي هسين لونج ، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

كما يحضر القمة العالمية للاتحاد من أجل الحياة البرية وسيتفقد أماكن مثل مطار جويل شانجي.

وكان قصر كنسينجتون أكد في تقارير سابقة أن أمير ويلز سيحضر أيضا حفل توزيع جوائز إيرث شوت لعام 2023 في سنغافورة. وتهدف الجائزة البيئية العالمية إلى قيادة التغيير لحل المشكلات البيئية على الكوكب والحفاظ عليه خلال هذا العقد.

وستمنح جائزة إيرث شوت، التي أسسها الأمير ويليام في عام 2020، مليون جنيه إسترليني (68ر1 مليون دولار سنغافوري) لخمسة فائزين يطورون حلولا للمشاكل البيئية.

وستكون هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الأمير إلى سنغافورة، بعد رحلته الأولى إلى هنا في عام 2012 مع زوجته كاثرين، أميرة ويلز.