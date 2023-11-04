لبنان يطالب الولايات المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي على أراضيه

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إلى ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي يتبعها.

جاء ذلك بحسب بيان لمكتب ميقاتي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان، وفق وكالة الأناضول.

وأكد ميقاتي، خلال الاجتماع، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر هناك.

وشدد على ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل باستخدام الأسلحة المحرّمة دوليا للإمعان في إحداث المزيد من الخسائر البشرية وتدمير المناطق والبلدات الجنوبية.

وأكد رئيس الحكومة أن لبنان الملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف التعديات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي إنه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى.

وتشهد الحدود الإسرائيلية واللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي إطلاق نار متبادل بين جيش الاحتلال ومسلحين في الجانب اللبناني، أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.