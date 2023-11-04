أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس وسيخلدها التاريخ

قال المتحدث باسم كتائب عزالدين القسام، أبوعبيدة إنهم يخوضون حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس وسيخلدها التاريخ"، موضحاً أنهم دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية".



وأضاف أبوعبيدة في بيان:" شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب.



وتابع: "نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرّس في العالم وسيخلدها التاريخ"، مضيفاً:" دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية".



وأوضح أنهم يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون، ويواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.



وأكد: "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع نحو الآليات العسكرية الإسرائيلية"، مضيفاً: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات.



وشدد أبوعبيدة على أن الخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار، مضيفاً:" ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان".