فيديو لنازحين فلسطينيين لم يجدوا سوى البحر للاستحمام وغسل الثياب

بثت قناة العربية، لقطات مصورة تُظهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من النازحين الذين توجهوا لشاطئ غزة، بعدما ضاقت بهم مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وأظهرت اللقطات، نازحين بأعداد كبيرة لم يجدوا أمامهم سوى مياه البحر من أجل الاستحمام وغسل الثياب، كما أحضروا الدواب من أجل تنظيفها.



قال الشاب محمود وهو نازح فلسطيني من منطقة تل الهوى، إن المياه منعدمة في المنازل وفي مدارس الأونروا، ولم يجدوا أمامهم سوى البحر للاستحمام وغسل ثيابهم وأوعيتهم.





ليست مشاهد استجمام على الشاطئ.. نازحون في #غزة ضاقت بهم مدارس الإيواء فاتجهوا للبحر لغسل ثيابهم#العربية pic.twitter.com/CFSAyGDVBH — العربية (@AlArabiya) November 4, 2023



ولليوم الـ29 على التوالي، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، حيث يُطلق سلسلة غارات عنيفة وقصفا متواصلا على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد على إثرها 9488 فلسطينيا، بينهم 3900 طفل.