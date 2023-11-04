المستوطنون الإسرائيليون يقابلون مسئول ملف الأسرى الذي عينه نتنياهو بالاحتجاجات والسباب

وصل جال هيرش، الذي عينته الحكومة الإسرائيلية مسئولاً عن الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى خيمة يقيم فيها أهالي الأسرى في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسئول ملف الأسرى الذي وصل برفقة أفراد الأمن، رفض الإجابة على أي من أسئلة الصحفيين حول الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن المسئول الذي عينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوبل بالاحتجاجات والسباب من أهالي الأسرى المحتجزين في غزة وبدعم من آخرين.

وقال هيرش للصحفيين الحاضرين: "هذا ليس وقت إجراء المقابلات، لقد جئت إلى هنا لاحتضان عائلات الأسرى والمحتجزين"، ومع ذلك فقد قابلوه بالاحتجاج والسباب.

وأضاف المسئول عن ملف أسرى الاحتلال لدى مغادرته المكان ردا على سؤال أحد مراسلي القناة 11 الإسرائيلية: "نعمل على مدار الساعة مع أفضل العقول لإعادة الجميع إلى منازلهم".