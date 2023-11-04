 المستوطنون الإسرائيليون يقابلون مسئول ملف الأسرى الذي عينه نتنياهو بالاحتجاجات والسباب - بوابة الشروق
السبت 4 نوفمبر 2023 6:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المستوطنون الإسرائيليون يقابلون مسئول ملف الأسرى الذي عينه نتنياهو بالاحتجاجات والسباب

منال الوراقي
نشر في: السبت 4 نوفمبر 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: السبت 4 نوفمبر 2023 - 5:57 م

وصل جال هيرش، الذي عينته الحكومة الإسرائيلية مسئولاً عن الأسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إلى خيمة يقيم فيها أهالي الأسرى في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسئول ملف الأسرى الذي وصل برفقة أفراد الأمن، رفض الإجابة على أي من أسئلة الصحفيين حول الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن المسئول الذي عينه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوبل بالاحتجاجات والسباب من أهالي الأسرى المحتجزين في غزة وبدعم من آخرين.

وقال هيرش للصحفيين الحاضرين: "هذا ليس وقت إجراء المقابلات، لقد جئت إلى هنا لاحتضان عائلات الأسرى والمحتجزين"، ومع ذلك فقد قابلوه بالاحتجاج والسباب.

وأضاف المسئول عن ملف أسرى الاحتلال لدى مغادرته المكان ردا على سؤال أحد مراسلي القناة 11 الإسرائيلية: "نعمل على مدار الساعة مع أفضل العقول لإعادة الجميع إلى منازلهم".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك