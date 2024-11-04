 قوات الأمن الباكستانية تقتل 6 مسلحين في اشتباكين قرب الحدود الأفغانية - بوابة الشروق
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قوات الأمن الباكستانية تقتل 6 مسلحين في اشتباكين قرب الحدود الأفغانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2024 - 6:34 م

قال الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن، التي تحركت بناء على معلومات استخباراتية، واجهت مسلحين في اشتباكين منفصلين في شمال غرب البلاد المضطرب على الحدود مع أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين.

وقال الجيش في بيان إن أحد قادة المسلحين قتل في مداهمة تمت خلال الليل في شمال وزيرستان، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا.

وذكر البيان أن خمسة مسلحين آخرين قتلوا خلال مداهمة ثانية في منطقة جنوب وزيرستان القريبة عندما حاولت مجموعة من حركة طالبان الباكستانية التسلل إلى باكستان من أفغانستان. كما أصيب ثلاثة مسلحين.

وقال الجيش أيضا إن باكستان طلبت باستمرار من حكومة طالبان الأفغانية أن تضمن الإدارة الفعالة للحدود بين البلدين.

وغالبا ما تتهم إسلام أباد كابول بغض الطرف عن المسلحين الذين ينشطون بالقرب من الحدود، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.


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