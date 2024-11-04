شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على بيت لاهيا والنصيرات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين لعائلتي فورة وأمن في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد طفل بالمستشفى المعمداني بعد تدهور حالته الصحية عقب إجلائه من مستشفى كمال عدوان.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وأضافت أن ثلاثة شهداء ارتقوا في قصف طائرات الاحتلال المسيرة على منزلين لعائلتي النباهين وقدوحة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط منتزه «كراميش» شمال النصيرات، وآخر إثر إلقاء مسيرة قنبلة صوبه.

وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف من مسيرة للاحتلال استهدفت منزلا في منطقة قيزان رشوان جنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها أجلت مساء أمس 30 جريحا ومريضا، و33 مرافقا من مستشفى كمال عدوان شمال القطاع إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه تم إجلاء 14 جريحا ومريضا من مستشفى الشفاء إلى مستشفى ناصر الطبي في جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,341 مواطنا، وإصابة 102,105 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.