وزيرة التنمية الألمانية تصل إلى لبنان في زيارة قصيرة

وصلت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى لبنان اليوم الاثنين، في زيارة قصيرة للتعهد بتقديم المزيد من المساعدات للبلاد، التي تزعزعت بشدة بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وفي منتصف أكتوبر الماضي أتاح البرلمان الألماني (بوندستاج) لوزارة التنمية ما مجموعه 60 مليون يورو إضافية، لاستخدامها في توفير الرعاية الصحية والغذاء ومياه الشرب النظيفة لمئات الآلاف من النازحين واللاجئين في لبنان.

وقالت شولتسه عقب محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت: "من مصلحة لبنان أن يحدث استقرار هنا، ولكن هذا من مصلحة ألمانيا أيضا، إذا استمرت زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط ولبنان على وجه الخصوص، فسنستشعر ذلك بالتأكيد في ألمانيا أيضا".

ومنذ بدء المعارك بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي ازداد الوضع الإنساني سوءا في لبنان.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 800 ألف شخص في البلاد نتيجة للهجمات، من بينهم مئات الآلاف الذين فروا إلى سوريا المجاورة التي تشهد حربا أهلية. بالإضافة إلى ذلك هناك حوالي 2ر1 مليون لاجئ من سوريا لا زالوا في لبنان.