المؤسسان المشاركان لشركة جوجل يستقيلان من الشركة الأم «ألفابيت»

أعلن لاري بيدج وسيرجي برين، المؤسسان المشاركان لشركة جوجل الثلاثاء استقالتهما من الشركة الأم "ألفابيت".

وقال بيدج، الذي يعمل رئيسا تنفيذيا لـ "ألفابيت"، وبرين، رئيس الشركة نفسها، إنهما سيظلان منخرطين في عضوية مجلس إدارة الشركة وكمساهمين.

وكتب بيدج وبرين في منشور بمدونة جوجل: "لم نكن أبدا لنتمسك بأدوار الإدارة عندما نعتقد أن هناك طريقة أفضل لإدارة الشركة.. ولم تعد ألفابيت وجوجل بحاجة إلى رئيسين تنفيذيين ورئيس".

وسيتولى الرئيس التنفيذي لجوجل، سوندار بيتشاي دورا إضافيا كرئيس تنفيذي لـ "ألفابيت".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التكنولوجيا تدقيقا تنظيميا متزايدا، حيث يتساءل المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا عن حجمه وممارسات خصوصية البيانات.