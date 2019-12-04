حمدوك يؤكد في واشنطن رغبة السودان الجادة في تطبيع العلاقات مع أمريكا

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، رغبة الخرطوم الجادة في تطبيع علاقاتها مع واشنطن.

وشدد حمدوك على ضرورة إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب،داعيا وزارة الخزانة إلى لعب دور أكبر في هذا الإطار.

وقالت وزارة الخارجية السودانية ، في بيان اليوم الأربعاء ، إن حمدوك التقى الوزير الأمريكي في واشنطن، واستعرض معه تطورات الأوضاع في السودان بما في ذلك التحديات الماثلة وجهود الحكومة لمعالجتها، لا سيما في جانبها الاقتصادي.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في جمهورية جنوب السودان، وثمن الجانب الأمريكي إسهام الحكومة الإنتقالية بالسودان في تحقيق المصالحة بين الفرقاء في جوبا.

وأكد رئيس وزراء السودان أن دعم استقرار السودان، يمثل مفتاحا لاستقرار كافة دول الإقليم.

وتحدث عن الإمكانات الكبيرة والموارد الضخمة التي تذخر بها السودان، داعيا الشركات والقطاع الخاص والعام الأمريكي إلى الاستثمار في السودان واستغلال موارده لمصلحة البلدين، كما دعا البنوك الأمريكية لفتح فروع لها في الخرطوم.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي دعم بلاده للحكومة الإنتقالية بالسودان ، موضحا أنه سيجري مشاورات داخل الحكومة الأمريكية، للنظر في كيفية تقديم الدعم اللازم لحكومة السودان، والخطوات اللازمة لإسقاطه من قائمة الإرهاب.