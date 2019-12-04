بومبيو يعلن إعادة تبادل السفراء مع السودان بعد انقطاع دام 23 عاما

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعيد تبادل السفراء مع السودان، بعد انقطاع دام 23 عاما، وذلك على خلفية زيارة رئيس الوزراء السوادني عبد الله حمدوك إلى واشنطن.

وقال الوزير الأمريكي -في تغريدة على (تويتر)- إن "الولايات المتحدة والسودان قررا بدء عملية تبادل السفراء بعد انقطاع استمر 23 عامًا، وهذه خطوة تاريخية في تعزيز العلاقات النثائية بين الولايات المتحدة والسودان".

وبدأ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك زيارة رسمية إلى واشنطن، للقاء مع مسئولين رفيعي المستوى، وتهدف الزيارة حسب بيان سابق لمجلس الوزارة، لفتح أفق جديدة للعلاقات بين البلدين.كما تهدف إلى التحدث مع المسؤولين هناك، لضروري إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية، والتي تنعكس سلبا علي الوضع الاقتصادي في السودان.