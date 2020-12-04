 البابا تواضروس: أحن لوالدتي ولشقيقتي الصغرى المتوفية منذ 12 عاما - بوابة الشروق
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البابا تواضروس: أحن لوالدتي ولشقيقتي الصغرى المتوفية منذ 12 عاما


نشر في: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 2:33 ص

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يحن إلى والدته وشقيقته الصغرى التي توفيت منذ 12 عامًا.

وأضاف، في لقاء خاص ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه يحن إلى الفترة التي كان بها راهبًا، مبررًا ذلك بأنها كانت فترة هادئة وكان يستطيع التحكم في وقته حينها.

وكشف أن شقيقته الصغرى التي توفيت كانت بمثابة ابنته، نظرًا لوجود روابط بينهما، مضيفًا أن والدته ترملت منذ سن 33 عاما: «تعلمت في مدرسة الدير، وأشقائي ثلاثة، واهتمت بهم جيدا».

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