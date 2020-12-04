مقترح لتغيير سياسات البنتاجون تحسبا لنزاع مع إيران أو كوريا الشمالية

اقترح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، إعادة النظر في سياسات البنتاغون الخاصة بإرسال أفراد عائلات العسكريين إلى أمكان خدمتهم في الخارج.

وخص رئيس الأركان باهتمامه القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية والبحرين، مشيرا إلى أن سحب أفراد عائلات العسكريين بسرعة من هناك قد يثير مخاوف لدى كوريا الشمالية وإيران، اللتين قد تعتبران ذلك تحضيرا لنزاع عسكري.

كما أشار ميلي إلى الخطر المحتمل الذي يتعرض له أفراد عائلات العسكريين الأمريكيين في تلك المناطق.

وقال: "إذا وقع هناك أي نزاع مع إيران، فإن المدنيين سيكونون في خطر كبير".

وأضاف: "في كوريا الشمالية في حال كان هناك أي شيء وشيك، سيكون لدينا عدد كبير من المعتمدين على العسكريين الأمريكيين في خطر. ولدينا مشكلة مع ذلك".

واعترف ميلي بأن تغيير سياسات البنتاغون في هذا المجال سيكون صعبا، لكنه يعتبر التغييرات ضرورية.