رئيس الإذاعات الإسلامية: آن الأوان مخاطبة الإعلام الدولي بآلياته ومعاييره لدعم فلسطين

قال الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، إنّ الاتحاد أُسّس من أجل القضية الفلسطينية عام 1975، ودعمًا للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنّه آن الأوان أن يخاطب الإعلام العربي الإعلام الدولي بآلياته و معاييره.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت الكل" على شاشة التلفزيون المصرى والفلسطيني والعراقى والأردني، مساء الجمعة، بمناسبة ذكرى يوم القدس، أنّ دولة فلسطين عضو دائم في المجلس التنفيذي للاتحاد وهذا امر ثابت ولا يتغير.

وأكّد دور الإعلام العربى والإسلامى أن يوضح للأجيال الجديدة عن أهمية القضية الفلسطينة وأنها القضية الرئيسية وأهمية دعمها .

وأوضح أنّ اتحاد الإذاعات الإسلامية هو أكبر اتحاد إعلامى في العالم يضم ٥٧ دولة.