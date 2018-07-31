عمرو الليثي: اتحاد الإذاعات يدعو البلدان الإسلامية لإنتاج برنامج لدعم فلسطين

قال الدكتور عمرو الليثى رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، إنّ اتحاد الإذاعات يدعو جميع البلدان العربية والإسلاميه لإنتاج برنامج لدعم القضية الفلسطينية، وأنّ هناك تقصيرًا من الإعلام في حق القضية الفلسطينية وأن هناك تسطيحًا للقضايا والعمل كرد فعل وليس فعلًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت الكل" على شاشة التلفزيون المصرى والفلسطيني والعراقى والأردني، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنّ هناك تقصيرًا مما يجرى على الأرض ولابد من الدعم المصرى و العربى لبناء قطاع غزة.

وتابع: "أوجه الدعوة لكل الإعلاميين بالذهاب إلى فلسطين وغزة ونقل حقيقة صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".