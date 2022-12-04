ؤ في الموسم الجديد، وتحافظ على سيطرت "وادى دجلة" على ألقاب وبطولات الإسكواش الكبرى.

وفازت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، في المباراة النهائية على اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا بنتيجة (2-3) بواقع نقاط (13-15) (11-9) (3-11) (11-8)( 11-9) في مباراة استمرت 89 دقيقة.

وأعربت هانيا الحمامي، عن سعادتها بالفوز ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، لتضمن بها ريادة التصنيف العالمي للإسكواش لشهر ديسمبر الجاري، وهو ما يمنحها دفعة قوية في الموسم الجديد، مضيفة أن تحقيق هذا النجاح جاء نتيجة الدعم المستمر من إدارة أندية وادى دجلة لكافة اللاعبين لمواصلة الانتصارات بالبطولات المحلية والدولية.

وانطلقت بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش، يوم الإثنين 28 نوفمبر، واستمرت فعاليتها حتى 4 ديسمبر، بمشاركة 10 لاعبين من أندية وادى دجلة، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 170 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 96 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشارك بالبطولة كلًا من مصطفي السرتي، ومازن هشام، ويحيي النوساني، ومازن جمال، ونور أبو المكارم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، وناردين سامح.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.