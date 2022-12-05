وكيل زراعة دمياط يشدد على متابعة زراعات القمح والحصر الحيازي

عقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا بديوان المديرية، بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، لمتابعة محصول زراعات القمح.

وشدد عبد السميع، في بيان له اليوم، على ضرورة متابعة تقدم زراعات القمح، وتدقيق بيانات الحصر الزراعي، ومطابقته للطبيعة، والوقوف على أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال دورة الحصر الحيازي.

كما شدد على ضرورة متابعة صرف الأسمدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة المعوقات الخاصة بعمليات الصرف، من خلال كارت الفلاح، مع التأكيد على ضرورة ادخال بيانات الحصر الموسمي الإلكتروني، على منظومة دعم المزارع لكل المساحات المعتمدة على المنظومة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.