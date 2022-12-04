شباب ورياضة دمياط تنفذ برامج ثقافية ودينية ورياضية متنوعة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن تنفيذ عدد من المشروعات، منها دوري معلومات ثقافي أقيم في مركز شباب مدينة دمياط، بهدف تنمية مهارات الشباب وإثراء ثقافتهم، تضمن الدوري أسئلة متنوعة ثقافية ودينية ورياضية، وذلك في إطار خطة نشاط النادي الثقافي لشهر نوفمبر الماضي.



وأوضحت إيمان الحصري، مدير إدارة المشروعات بمديرية الشباب والرياضة، في بيان صدر اليوم الأحد، أن نشاطات الإدارة تركزت خلال شهر نوفمبر، على تنفيذ عدد من الندوات الهامة، من بينها ندوة عن الانحرافات السلوكية في المجتمع، أقيمت في قرية العباسية، إحدى قرى حياة كريمة، بحضور الدكتورة سحر زغلول، الحاصلة على دكتوراة في الفلسفة، والتي عرَفت الانحراف السلوكي بأنه السلوك الشاذ غير المألوف، وعددت الأسباب التي تؤدي للانحراف السلوكي، ومنها أصدقاء السوء، وغياب دور الأسرة، والبعد عن الدين، ودعت للعودة للتمسك بالأخلاق والقيم وانتقاء الأصحاب، حرصاً على النهوض بالمجتمع.



وفي مركز شباب مدينة دمياط، تم تنفيذ ورشة عمل عن كتابة شعر العامية والفصحي بحضور الشاعر أحمد غلوش، تحدث عن علم العروض ومبادئ الكتابة الأدبية.



كما تضمن اللقاء، إلقاء بعض القصائد الشعرية، واختتم النشاط بندوة دينية عن الولاء والانتماء، ومسابقة في الإنشاد الديني، بحضور الشيخ جمال عطيه من وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن حب الوطن، وأن الوطن هو المأوى، وأن الإنسان لا قيمة له بلا وطنه، وأن على كل فرد واجب تجاه وطنه أن يجتهد في عمله، ويحافظ على مقدراته، ويعمل من أجل النهوض به.



وتم الاستماع للشباب المشارك في الانشاد الديني، وتصعيد الفائزين منهم.



ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات كابتن عاطف عبد الهادي مدير عام المديرية، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.