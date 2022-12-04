السوداني وماكرون يبحثان هاتفيا سبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا، سبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات.

وقال مكتب السوداني في بيان له أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. وبحث الجانبان عددا من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات.

وأكد السوداني للرئيس الفرنسي حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان.