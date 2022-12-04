مراكز شباب حياة كريمة بقرى مطوبس تستقبل طلاب جامعة كفر الشيخ

استقبل مركز شباب خان الجني، أحد مراكز الشباب التي شُيدت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مطوبس ضمن الزيارة الميدانية لطلاب جامعة كفر الشيخ، التي ضمت 100 طالب وطالبة من كليات ومعاهد الجامعة المختلفة؛ لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وفدا من طلاب كليات الطب البيطري والتمريض والتربية النوعية زار مركز الشباب، موجها بإقامة مباراة كرة قدم ودية احتفاء بتلك الزيارة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، و متابعة تنفيذ محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات التي أقامتها الدولة على أرض قرى المبادرة الرئاسية وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية والذي يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصري في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار متصل، عبر طلاب الجامعة عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطن المصري.