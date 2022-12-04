خطف الأسترالي جارانج كول مهاجم منتخب أستراليا، الأنظار بعد أن أهدر فرصة هدف محقق لفريقه خلال مواجهة الأرجنتين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا ثمينًا أمام نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

أصبح جارانج كول ثاني أصغر لاعب يخوض الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم في سن 18 عامًا و 79 يومًا، منذ المهاجم البرازيلي بيليه في مونديال 1958 (17 عامًا و 249 يومًا).

ولد كول لأبوين من جنوب السودان في مصر، ولكن عائلته هاجرت إلى أستراليا كلاجئين عندما كان في سن السادسة من عمره.

وبدأ اللاعب مسيرته مع كرة القدم في نادي جولبرن فالي صنز، قبل أن ينضم إلى نادي سنترال كوست مارينرز في سن الـ 16.

وفي سبتمبر الماضي، خاض جارانج أول مباراة دولية له مع منتخب أستراليا أمام نيوزيلندا في مباراة ودية، وانضم بعد ذلك إلى قائمة المنتخب في مونديال 2022.

ومن المقرر أن ينضم كول إلى فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد بيع نادي سنترال كوست الأسترالي عقده مقابل 500 ألف دولار.