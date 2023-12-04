قال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك أزمة حقيقية فيما يخص تضارب أسعار السكر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن هناك قلة من التجار يتحكمون في هذه السلعة، مؤكدا: «خلال 15 يوم السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله»-على حد قوله.

وأضاف أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلون كل جهودهم لإحكام السيطرة على كل الأسواق، لافتا إلى أن قرارات وزير التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وعقب: «في تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، خاصة أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب»، محذرا من التلاعب بالسلع الاستراتيجية باعتبار هذا الأمر تهديدا للأمن القومي، ولا بد من أن يكون سعر هذه السلع معلوما في كل الأماكن، في ظل وجود قرارات إلزامية من وزارة التموين لمستوردي السكر.

وذكر أن أن حجم المستورد من السكر من الخارج لا يتجاوز 8%، موضحا أنه يمكن القول بأن هناك اكتفاء ذاتيا في مصر من السكر، والعملية تنظيمية فقط.

وكان وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، قد قدم اعتذاره على الهواء، للمواطنين بشأن أزمة السكر، متعهدا بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر المقبل، على أن تتولى الوزارة شراء الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص، وذلك وفقا لما جاء في تصريحات تلفزيونية له على قناة «أون»، الأسبوع الماضي.