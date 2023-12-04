وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية

قال الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.



وأضاف زكي، خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»: «فعلى الدوام سعينا نحو امتلاك أحدث منظومات التسليح سعيا للحفاظ على أمن الوطن وسلامته في عالم يموج بالصراعات، واضعين نصب أعيننا أن من يمتلك مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام».



وتابع: «نحن نهدف إلى بناء مستقبل أفضل نجتمع فيه على كل الثوابت لتزيدنا إصرارا على المضي قدما في الدفاع عن مقدرات شعبنا ضد المخاطر والتحديات مهما تعاظمت بالتاون مع المجتمع الدولي».



وأكد أن القوات المسلحة ستظل حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظة على أمنه واستقراره، ساعية لامتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون مع الدول المحبة للسلام.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية.



يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.



حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.