ندوات توعوية وافتتاح وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في مختلف النواحي.



وأشار إلى أنه في سبيل ذلك تم سن تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها، فضلًا عن التشريع السماوي في هذا الشأن، حيث تقوم الجهات التنفيذية والمجتمعية بتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بصفة مستمرة.



يأتي ذلك خلال استعراض التقرير الذي أعدته الدكتورة شيماء كرم، رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، والمتضمن استمرار فعاليات مبادرة الــ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمراكز ومدن المحافظة لتوفير الحماية والدعم للمرأة ضد جميع أشكال العنف، والتي تنفذها وحدة شئون المرأة وبالتعاون بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



وعقدت الجهات المشاركة جلسات توعوية بإحدى المصانع الكبرى بالمحافظة، وتناولت عددًا من الموضوعات منها "أنواع العنف، والآليات القانونية للتصدي للعنف، ودور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوق المرأة من المنظور الديني وحقها في المشاركة الانتخابية، وأشكال وصور العنف منها، الزواج المبكر وزيادة الإنجاب"، وذلك بمشاركة العديد من الجهات الشباب والرياضة، ووحدة لم الشمل والوعظ الأزهر الشريف، ووحدة تكافؤ الفرص بالتربية والتعليم بمديرية أمن بني سويف، ووحدة مناهضة العنف والمرأة الآمنة بجامعة بني سويف وجامعة النهضة، والإدارة الصحية بالمركزين، وغيرها.



كما تم افتتاح وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة النهضة، تحت إشراف كلية الإعلام، بحضور دكتورة هبة السمري عميد الكلية، والدكتور معتز عبدالفتاح، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ووحدة المرأة الآمنة بجامعة بني سويف، ومنطقة وعظ بني سويف.



تجدر الإشارة إلى أن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلقت في 26 من نوفمبر الماضي تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ضمن جهود الدولة لتمكين المرأة، وتستهدف مناهضة أشكال العنف وتستمر لمدة 16 يومًا حتى 10 ديسمبر الجاري.