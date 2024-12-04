الرئيس الفرنسي يطالب نواب البرلمان برفض التصويت على الإطاحة بالحكومة

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بتنحيه طموحتهم الشخصية جانبا ورفض تصويت من شأنه الإطاحة بالحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن الزعيم السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان وحزبها حزب التجمع الوطني تعهدا بدعم اقتراح إجراء تصويت بحجب الثقة، الذي قدمه ائتلاف يساري اليوم الأربعاء.

وقد أصبح التجمع الوطني أكبر حزب في مجلس النواب بعد إجراء انتخابات مبكرة في يونيو الماضي.

ولكن ماكرون أعرب عن ثقته أن الساسة سوف يتراجعون عن حافة الهاوية.

وقال للصحفيين أمس الثلاثاء خلال زيارة للمملكة العربية السعودية " السؤال الوحيد الذي يتعين على الساسة أن يسألوه لأنفسهم اليوم هو كيف يمكن أن يحققوا فائدة للبلاد والشعب الفرنسي".

وأضاف" وليس كيف يمكن أن يحققوا فائدة لطموحاتهم أو مصالحهم"