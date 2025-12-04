الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية

استقبل الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، وفدًا مصريًا برئاسة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعقد الجانبان جلسة تشاورية موسعة على هامش الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد.

ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»، تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وتطبيق نهج «مسار الحياة» لتحقيق طول العمر الصحي عبر إنشاء مراكز تميز. كما تناولت المناقشات تحسين الخصائص السكانية، مواجهة التغيرات الديموغرافية، ودعم برامج صحة الأم والطفل وحديثي الولادة مع التوسع في الرضاعة الطبيعية.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الاستراتيجية المصرية تركز على سد الفجوات في خدمات صحة الأم والطفل من خلال تقديم خدمات متخصصة مجانية، خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، دعم الولادة الطبيعية، الحد من القيصريات غير الضرورية، ومكافحة التقزم وسوء التغذية والأنيميا. كما سلطت الضوء على دور غرف المشورة الأسرية في تعزيز الرضاعة الطبيعية المطلقة وإعداد الأسرة للحمل بفاصل 3-5 سنوات بين الولادات.

اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لصياغة مذكرة تفاهم تشمل تطوير مراكز التميز، نقل التجربة المصرية في دليل تشغيل وحدات الرعاية الأساسية، وتدريب الكوادر العراقية على برامج المشورة الأسرية والألف يوم الذهبية. ويأتي ذلك استكمالاً للخطوات التجريبية التي بدأها العراق في محافظة بغداد بعد اللقاء التنسيقي بالقاهرة في أكتوبر الماضي، حيث قدمت مصر الأدلة والمحتوى العلمي اللازم.

شارك في الجلسة من الجانب العراقي كل من: الدكتور فراس جبار الموسوي، الدكتور وسام التميمي، الدكتور إيهاب سالم، الدكتور أسعد مهدي أسعد، الدكتور بشار عبد اللطيف، الدكتور حسين مهدي، والدكتورة رغد عبد الرضا.