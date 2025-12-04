باحثون: جرعة واحدة من لقاح الورم الحليمي تكفي للوقاية من السرطان

أفاد باحثون الأربعاء بأن جرعة واحدة من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (إتش بي في) تبدو فعالة تماما مثل جرعتين في الوقاية من العدوى الفيروسية التي تسبب سرطان عنق الرحم.

يشار إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري شائع جدا وينتقل عن طريق الجنس. ومعظم الإصابات تزول من تلقاء نفسها، لكن بعض الإصابات تستمر، مما يؤدي إلى ظهور أنواع من السرطان بعد سنوات، بما في ذلك سرطان عنق الرحم لدى النساء وسرطانات نادرة لدى كل من النساء والرجال.

وتمت التوصية باللقاح للفتيات في الولايات المتحدة منذ عام 2006، وسجلت البلاد بالفعل انخفاضا في حالات التغيرات السابقة للسرطان في عنق الرحم بين النساء في العشرينات من العمر، وهي الفئة العمرية الأولى التي بدأت بالحصول على اللقاح عندما كن في سن المراهقة المبكرة.

ومع ذلك، يتسبب سرطان عنق الرحم في وفاة حوالي 340 ألف امرأة سنويا حول العالم، ويمكن أن تساعد النتائج الجديدة من دراسة واسعة في كوستاريكا على تعزيز الجهود العالمية لحماية المزيد من الفتيات والشابات في البلدان منخفضة الدخل التي يصعب الوصول إليها.

وقاد الدراسة المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، وشملت أكثر من 20 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما.