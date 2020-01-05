 بعد إعلان أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا.. عمرو أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء - بوابة الشروق
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بعد إعلان أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا.. عمرو أديب: السلطان المعتوه يتحرك بغباء

عمرو أديب
عمرو أديب
نور رشوان
نشر فى : الأحد 5 يناير 2020 - 10:50 م | آخر تحديث : الأحد 5 يناير 2020 - 10:50 م

واصل الإعلامي عمرو أديب، هجومه على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ بسبب التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن «السلطان المعتوه يتحرك بغباء، وهيعمل اللي هو عايزه، وهييجي وقت صوت العقل لن يكون مفيدًا».

وشدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية موقف فوري تجاه ما يحدث، قائلًا: «هييجي وقت الدبلوماسية لن تكون فعالة، وترامب وأوروبا هيقفوا يتفرجوا، فيجب اتخاذ إجراءات مؤثرة حقيقية».

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا دعمًا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وأعلن الرئيس التركي، مساء الأحد، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا.


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