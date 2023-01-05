محافظ مطروح: تسليم 10 كراسي متحركة لذوي الهمم بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، 10 كراسي متحركة لذوي الهمم، والتي جرى توفيرها بالتعاون مع الأمانة العامة التنفيذية لإزالة الالغام بمحافظة مطروح، طبقا للضوابط الطبية المحددة تحت إشراف لجنة من القومسيون الطبي.

وأكد محافظ مطروح، على توفير كافة أوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، موجها الشكر للدكتور محمد يوسف رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بمطروح، لتعاون الأمانة مع المحافظة وإطلاق مبادرة لتوفير الأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتخفيف عنهم ومساعدتهم على الحركة عن طريق التقدم إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة؛ لتقديم طلب والعرض على القومسيون الطبي وتحديد الاحتياج المطلوب للحالة.