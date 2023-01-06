 الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تحث القادة الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات الانتخابات

مروة محمد
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 11:55 م
علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الخميس، على البيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن مناقشاتهما في القاهرة.

وحثت البعثة، في بيان، المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بهدف استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.

وجددت البعثة التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأعادت البعثة التأكيد على موقفها الصريح حول الحاجة الماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.

وقالت إنه من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.

وشددت على استعداد البعثة، اتساقا مع ولايتها، لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

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