بيربوك: وقف إطلاق النار في أوكرنيا لا يجلب الحرية ولا الأمن

ردت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل حاسم على وقف إطلاق النار في أوكرنيا المعلن من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس.

وقالت بيربوك على تويتر اليوم الخميس، إن "ما يطلق عليه بوقف إطلاق النار لا يجلب لا الحرية ولا الأمن للسكان الذين يعيشون خوف يومي تحت الاحتلال الروسي".

وقالت: "هذا هو السبب في أننا سنستمر في دعم الأوكرانيين، بحيث يستطيعون العيش في سلام وتقرير المصير مرة أخرى".

وأضافت: "إذا كان بوتين يريد سلاما، سيعيد جنوده لديارهم وستنتهي الحرب. لكنه يريد فيما يبدو أن يستمر في الحرب بعد فترة من التوقف".

تأتي تصريحات الوزيرة الألمانية بعدما أمر بوتين وزارة الدفاع الروسية بوقف العمليات القتالية في الدولة المجاورة بدءا من الظهر (0900 بتوقيت جرينتش) يوم غد الجمعة حتى منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش) مساء يوم السبت.