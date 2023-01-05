اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود إحياء مسار السلام وإنهاء الحرب

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، على أهمية دور الأمم المتحدة في ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس جروندبرج، ومساعده معين شريم، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأنت.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة مع المجتمع الإقليمي والدولي لإحياء مسار السلام في اليمن، وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.