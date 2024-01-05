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يحتل نادي الزمالك اليوم الخامس من يناير بذكرى تأسيسه والتي تصادف العام الـ113، من أن تم إنشاء النادي قبل أكثر من قرن من الزمان.

الزمالك عبر حساباته الرسمية وعبر حسابات نجومه السابقين والحاليين شاركوا في تلك المناسبة بكلمات التهنئة لناديهم، وعبارات الحب والامتنان للقلعة البيضاء.

وترصد "الشروق" في الذكرى الـ 113 لتأسيس الزمالك، 113 شخصية ما بين مسؤولين ونجوم سابقين وحاليين ساهموا في صنع تاريخ لناديهم حتى ولو بهدف أو بقرار أو حمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في توقيت عصيب.

1- جورج مرزباخ

جورج سيجموند تشارلز ستانيسلاس مرزباخ، البلجيكي الذي أسس نادي الزمالك عام 1911 وحمل اسم المختلط آنذاك، ويعتبر رمزا تاريخيا للنادي، رغم وفاته قبل نحو 90 عاماً.

2- بيانخي

آخر رئيس أجنبي للزمالك، وفي عهده تم نقل مقرالنادي من وسط البلد إلى جانب نهر 3

3- محمد بدر

هو أول رئيس مصري للنادي بعد فترة رئاسة البلجيكي للنادي في حقبة "المختلط" التي استمرت ما بين 1913 إلى 1941.

4- محمد حيدر باشا

رئيس النادي في الفترة التي تغير فيها اسمه على نادي فاروق وذلك عام 1941، وهو أيضا وزير الحربية وسردار الجيش المصري "القائد العام"، في عهد الملك فاروق

5- إسماعيل شيرين

أحمد افراد أسرة محمد علي باشا، وابن عم الملك فاروق، وتولى رئاسة النادي بعد قرار تحويل اسمه على "نادي فاروق".

6- محمد شوقي

أول رئيس للنادي بعد ثورة يوليو 52، حيث تم تسمية النادي إلى الزمالك، وكان شوقي رئيسا، وممد حسن حلمي سكرتير مساعد.

7- محمد حسن حلمي "زامورا"

أحد أهم الرموز في تاريخ الزمالك ولد بمحافظة القليوبية، وبدأ كلاعب في مدرسة المحمدية ثم الخديوية وانتقل للزمالك عام 1934، وبدأ العمل الإدارة بعد اعتزاله حتى أصبح رئيسا في 1967 كأول لاعب كرة يرأس النادي

8- عبدالرحمن فوزي

لا تذكر أول مشاركة لمصر في المونديال دون ذكر عبدالرحمن فوزي هداف الفراعنة في مونديال 1934، صحيح أنه لعب للزمالك بعدها لكنه يبقى نجما كبيرا في تاريخ النادي.

9- عبدالحميد الشواربي

ترأس النادي في فترة تم خلالها تجديد ملعب النادي بسبب حالته السيئة وقتها

10- عبداللطيف أبورجيلة

أول رجل أعمال يترأس النادي، وكان ذلك عام 1956، وتغيرت معه قواعد مدة المجلس لتصبح 3 سنوات.

11- علوي الجزار

كان يملك شركة إنتاج الشاي "الشيخ الشربي" لكنه لم يترأس النادي لفترة طويلة.

12- حسن عامر

من أشهر من تولوا رئاسة النادي لأكثر من فترة، وكان شقيق المشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية السابق، كما حقق الفريق في عهده أول بطولة أفريقية.

13- حسن أبو الفتوح

ترأس النادي في 1988، وتم في ذلك الوقت زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 10 أعضاء.

14- جلال إبراهيم

ترأس النادي في 1990، وهو من بين من تولوا الرئاسة أكثر من مرة

15- نور الدالي

فاز كلاعب بكأس أمم افريقيا مع منتخب مصر، كما ترأس نادي الزمالك حتى 1992.

16- ماتق الخشن

المستشار ماتق الخشن أمضى عاما واحدا في رئاسة النادي من 1971 إلى 1972.

17- حمادة إمام

بين النجوم التاريخيين للزمالك وابرز رموزه ولُقب بـ "الثعلب" لمراوغاته الماكرة، وتوفي في 2016.

18- حسن شحاتة

لاعب ومدرب تاريخي، وكان بين أبرز من مثلوا الزمالك، وحصد 6 القاب مع الأبيض كلاعب.

19- إبراهيم يوسف

الشهير بـ "الغزال"، نجم الزمالك الراحل وعضو مجلس إدارته سابقاً، واختير ضمن فريق القرن في أفريقيا

20- عصام بهيج

أحد أساطير الفريق في الخمسينيات، وفاز بالدوري مرتين، كما حصد أمم افريقيا مع مصر

21- محمود أبورجيلة

أحد الرموز التاريخيين أيضاً، ومن بين من ارتبطوا بالأبيض لعباً وتدريباً، وفاز بأول بطولة افريقية مع النادي.

22- طه بصري

إلى جانب مهاراته العالية، كان النجم الراحل مثال للخلق القويم، وحقق نجاحات كبيرة في مسيرته

23- فاروق جعفر

"ملك النص" من النجوم التاريخيين أيضا في الزمالك كلاعب، وخاض أكثر من تجربة تدريبية، وفاز ببطولتين لدوري الأبطال مع الأبيض

24- جمال عبدالحميد

رغم بدايته مع الأهلي إلا أنه بين أبرز الهدافين في تاريخ الزمالك وساهم في زيادة شعبية النادي

25- عبده نصحي

أحد ابرز النجوم التاريخيين، لقبه النقاد بـ "بولاريس" نسبة إلى اسم صاروخ شهير وقته، بسبب انطلاقاته، وحقق 9 بطولات مع النادي.

26- أحمد رفعت

من بين من ارتبطوا بالزمالك لعباً وتدريباً، وحقق العديد من الألقاب في الموقعين.

27- ألدو ستيلا

حارس إيطالي لعب بقميص الزمالك في فترة الخمسينيات وبداية الستينيات، وساهم في أول دوري بتاريخ النادي

28- عبدالحميد شاهين

من بين الحراس التاريخيين أيضا سواء مع الزمالك أو المنتخب

29- محمود الجوهري

رغم أن "الجنرال" كان من أبناء الأهلي لكنه قاد الزمالك في موسم 93-94 لتحقيق بطولة افريقيا للأندية والسوبر الأفريقي

30- حنفي بسطان

من بين المدافعين التاريخيين في نادي الزمالك، وفاز مع المنتخب بأمم أفريقيا 57.

31- محمد لطيف

رمز تاريخي للزمالك أيضا وبقدر تألقه كلاعب، أيضا عمل كمعلق رياضي لفترة طويلة.

32- حسين حجازي

نجم تاريخي للزمالك ومنتخب مصر في فترة العشرينات والثلاثينات.

33- يحيى إمام

حارس مرمى وهو والد حمادة إمام وجد حازم إمام النجوم السابقين للقلعة البيضاء

34- شريف الفار

نجم تاريخي أيضا سواء مع الزمالك أو المنتخب الأول والمنتخب العسكري أيضا

35- حسين الفار

شقيق شريف الفار ولعب للمختلط قبل أن ينتل لاحقا للنادي الأهلي، لكنه كان بين المميزين أيضا

36- عبدالرحيم شندي

لاعب ومدرب سابق لنادي الزمالك، وكان من أصحاب العين الخبيرة في اختيار الناشئين

37- مختار حافظ "زقلط"

نجم تاريخي للزمالك وأحد افراد الجيل الذي فاز على الأهلي بسداسية نظيفة في الأربعينيات

38- أنور البشبيشي

من بين الأسماء البارزة في تاريخ الزمالك أيضا في فترة الثلاثينيات والأربعينيات

39- عبدالكريم صقر

كان يلعب كمهاجم وهو أول لاعب يرتدي قميصي القطبين الزمالك والأهلي

40- محسن السحيمي

كان يلعب كمهاجم أيضا وهو أصغر من سجل في مباراة السداسية الشهيرة للزمالك

41-علاء الحامولي

أحد المهاجمين التاريخيين للزمالك في فترة الخمسينيات ولعب للأبيض من 1950 إلى 1961

42- عبدالعزيز قابيل

من الأسماء التاريخية سواء في اللعب أو العمل الإداري

43- زكي عثمان

اسم كبير في عالم الكرة، كلاعب ومدرب ولُقب بـ"شيخ المدربين"

44- محمد أمين

صاحب أول هدف في تاريخ الدوري وكان بقميص الزمالك

45- سعد رستم

صاحب أول هاتريك في تاريخ الدوري المصري

46- يكن حسين

الشهير بـ "ملك الغطية" وكان مدافعا سابقاً لعصره، حيث لعب فترة طويلة من 54 إلى 72.

47- سمير قطب

لعب للأولمبي والزمالك ومثل مصر في الأولمبياد، وهو لاعب وسط اشتهر بمراوغاته المميزة

48- رأفت عطية

من بين المهاجمين البارزين الذين مثلوا الزمالك ولعب للأبيض من 1955 إلى 1967.

49- أحمد مصطفى

أطلق عليه بعض النقاد "أحمد فريجيدير" نظرا لبرودة أعصابه في المراوغات وهو آخر مدافع، كما يعتبر أيضا "أبو الناشئين" في الزمالك لإشرافه على القطاع سنوات طويلة

50- نبيل نصير

جناح مميز عرفته الكرة المصرية وليس الزمالك فقط، ولعب من 1959 على 1966

51- عمر النور

هو لاعب وسط سوداني ولعب فترة 15 عاما بقميص الزمالك، وكان ذو أسلوب لعب مميز

52- علي خليل

الهداف الذي لا تنساه جماهير الزمالك، سواء لروعة أهدافه أو لأخلاقه العالية التي ميزته، وخاض فترة احترافية بعد رحيله عن الزمالك

53- محمود الخواجة

لعب للزمالك في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات وكان يلعب كجناح

54- عادل المأمور

أحد الحراس البارزين في تاريخ الزمالك من منتصف السبعينيات وحتى عام 1988.

55- سمير محمد علي

حارس مرمى سوداني الجنسية، ولعب للزمالك وللمنتخب فترات طويلة

56- محمد حلمي

لعب كمهاجم وله أهداف بارزة في مسيرته مع الأبيض وكان صاحب تسديدات صاروخية في فترة لعبه بالثمانينات

57- حمادة عبداللطيف

المُلقب بـ "الحاوي"، نظرا لمراوغاته الرائعة والتحكم المميز في الكرة والقدرة على اختراق الدفاعات بسهولة

58- أشرف قاسم

"البرنس" كما يحلو للبعض تلقيبه، حيث لعب كمدافع وكان له أداء يتسم بالقوة والسهولة، وكان من أوائل المحترفين في الخليج عندما لعب في الهلال السعودي

59- إسماعيل يوسف

عاصر الزمالك في حقبة ذهبية، حيث أن لاعب الوسط السابق المُلقب بتيجانا، عرف المجد الأفريقي مع الأبيض.

60- إيمانويل كوارشي

يعتبره البعض من أفضل المحترفين في تاريخ الزمالك، اللاعب الغاني كان ذو قذائف مدوية أتعبت شباك المنافسين ولعب من 1983-1986.

61- طارق يحيى

الجناح المميز الذي اتسم بالرشاقة في الانطلاقات والعرضيات المميزة لعب في الفترة من 1981 لـ 1992.

62- أحمد رمزي

العديد من استطلاعات الرأي وضعته كأفضل ظهير في تاريخ الزمالك والمنتخب، ولعب في جيل مونديال 90

63- طارق عبدالعليم

من بين الحراس المميزين، الذين ساهموا في تحقيق بطولات محلية وأفريقية، كما انتقل للتدريب في تونس

64- أيمن طاهر

كان من الحراس المميزين وضمن جيل مونديال 1990 أيضا

65- نبيل محمود

لقبه الجمهور بـ "رامبو" نظرا للقوة البدنية التي اتسم بها المدافع المميز في فترة التسعينيات

66- فاروق السيد

نجم تاريخي لعب كجناح مميز في الفترة من 1963 إلى 1977.

67- أحمد عفت

اشتهر بالأداء المميز، مثلما اشتهر بالجمل المميز في التعليق من بينها "يا سلااام" التي باتت من العلامات المميزة لصوته

68- غانم سلطان

رفيق الدرب مع فاروق جعفر ولعب بنفس الفترة، وكان لاعب وسط، وهو والد أحمد غانم لاعب الفريق السابق

69- محمود سعد

لعب كمدافع لأكثر من 13 عاما بقميص الزمالك، كما تولى مهام تدريبية عديدة

70- سعيد الجدي

رحل عن عالمنا قبل أشهر قليلة، وهو أحد نجوم الجيل الذهبي للقلعة البيضاء ولقب بصخرة الدفاع

71-إيمانويل أمونيكي

محترف نيجيري سطر تاريخا مميزا مع الزمالك محلياً وأفريقياً، ورحل صوب أوروبا حيث مثل برشلونة وسبورتنج لشبونة

72- صومايلا كوليبالي

أو إسماعيل كوليبالي كما يعرفه جمهور الزمالك، النجم المالي تألق في نهاية التسعينيات وأوائل الألفية، وهو حاليا مدرب لمنتخب بلاده للشباب

73- سامي الشيشيني

المدافع الهادئ في أدائه وأسلوبه كان من النجم المميزين ولعب 10 سنوات حقق خلالها عدة ألقاب كما فاز بأمم افريقيا 98 مع المنتخب

74- نادر السيد

من الحراس التاريخيين رغم انتقاله بعد سنوات لاحقة للأهلي، لكنه من بين من تذوقوا طعم الألقاب الافريقية مع النادي والمنتخب

75- أيمن يونس

من بين افراد جيل التسعينات المميز، وصاحب أسرع هدف في الدوري بعد 13 ثانية في شباك السويس عام 1990.

76- قاسي سعيد

يعد النجم الجزائري الأبرز في صفوف الزمالك ولعب من 1994 إلى 1996

77- علي محسن

هداف تاريخي يمني ظل على عرش أبرز هدافي الأجانب للزمالك برصيد 47 هدفاً

78- حازم إمام

سليل عائلة إمام الكروية، ولعب للزمالك بعد فترة احتراف أوروبي منذ الصغر، وسجل مع الأبيض 27 هدفا في 124 مباراة واشتهر بـ "الثعلب الصغري".

79- مدحت عبدالهادي

قلب الأسد المدافع الصلب، الذي اشتهر في فترة التسعينات بالأداء القوي، كمل سجل أيضا 11 هدفا في 86 مباراة

80- خالد الغندور

القائد التاريخي لنادي الزمالك من حيث حمل الألقاب، أحد أبرز من ارتدوا قميص الأبيض، وصاحب مراوغات رائعة وأهداف مميزة

81- محمد صبري

سجل 7 أهداف في 52 مباراة اشهرها هدفه في قمة الأهلي بمرمى عصام الحضري من مسافة بعيدة، وأيضا صاروخية في بوهانج الكوري في البطولة الأفروآسيوية.

82- أحمد الكاس

النجم السكندري السابق، تألق بقميص الزمالك، وسجل هدفاً مميزا أيضا في القمة ضمن 25 هدفا أحرزها مع الأبيض

83- عبدالحميد بسيوني

المهاجم المميز والمدرب الطموح، كان هدفا للدوري موسم 97-98 وسجل 20 هدفا في 52 مباراة.

84- طارق السيد

لُقب بـ "العصفورة" لصغر حجمه حيث كان يشغل مركز الظهير الأيسر وتالق في فترة ذهبية للزمالك

85- عبدالحليم

الهداف التاريخي لنادي الزمالك، وهدافه في البطولات الأفريقية، المهاجم الذي تألق كثيرا مع الأبيض وسجل 134 هدفا في 330 مباراة

86- تامر عبدالحميد

لقبه المُعلق ونجم الأهلي السابق ميمي الشربيني بـ "صاحب الثلاث رئات"، نظرا لمجهوده الوفير في وسط الملعب، وهو صاحب هدف فوز الزمالك بآخر دوري ابطال عام 2002 في الرجاء المغربي

87- شيكابالا

محمود عبدالرازق حسن فضل الله الشهير بشيكابالا هو اللاعب الوحيد المستمر من بين كل من تم ذكرهم، وهو يعد من أساطير النادي، وأصحاب المهارة الرائعة وسجل 53 هدفا في 259 مباراة.

88- عمرو زكي

مهاجم مميز أيضا ارتدى قميص الزمالك بعد فترة احتراف من إنبي إلى لوكوموتيف موسكو، لكن لسوء حظه جاء في فترة ليست الأفضل في تاريخ النادي وسجل 23 هدفا في 56 مباراة

89- محمد عبدالشافي

لا يختلف أحد على كونه بين الرموز واللاعبين التاريخيين، كونه صاحب أداء مميز، كظهير أيسر، وصاحب خلق رفيع ولم يثر أي أزمة منذ انضمامه وحتى وجوده الحالي

90- احمد الأحمر

أسطورة كرة اليد ليس في الزمالك فقط ولكن ربما في مصر والعالم العربي وأفريقيا، لا يخلوا دولاب بطولاته من أي بطولة شارك فيها، وهو أحد النجوم التاريخيين لكوماندوز يد الزمالك

91- حسين زكي

أو كما يُلقب بـ "الكونكورد" وهو أحد النجوم التاريخيين لليد أيضا، وتم تسميته على اسم الطائرة الفرنسية الشهيرة نظرا لارتقائه العالي وتسجيله الأهداف بطريقة مميزة.

92- حمادة الروبي

بين أبرز حراس الكرة المصرية، ومدرب حراس يد الزمالك السابق وصاحب تصديات رائعة في مشواره

93- أيمن صلاح

مدرب وحارس مرمى سابق للزمالك، وصاحب إنجازات كبيرة مع كوماندوز اليد طوال مسيرته

94- شريف الصناديلي

من بين أبرز نجوم كرة السلة في الزمالك خلال فترة التسعينيات

95- ياسر عبدالوهاب

نجم تاريخي في سلة الزمالك خلال التسعينيات وعمل كمدرب للفريق أيضا

96- حسن يسري

أحد ابرز أبناء الزمالك في كرة اليد، ويشرف على قطاع اللعبة بالنادي حاليا

97- الحسيني سمير

نجم تاريخي لكرة السلة واتجه للعمل الإداري بعد مسيرة حافلة

98- فرجاني ساسي

يعد أفضل تونسي ارتدى قميص الزمالك، بعد مواطنيه وسام العابدي ويامن بن زكري، حيث أن اللاعب السابق للترجي التونسي والنصر السعودي قدم أداءً مذهلا مع الأبيض وساهم في الفوز بالكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري وكذلك الأفريقي

99- أشرف بن شرقي

المغربي الأفضل في تاريخ الزمالك، وربما يعتبره البعض الأجنبي الأفضل أيضا، نظرا لأهدافه وتأثيره الكبير في الهجوم الأبيض

100- أحمد سيد زيزو

من بين لاعبي الجيل الحالي الذي يمكن أن يطلق عليهم لقب "تاريخي" نظرا لمعدله المرتفع وشبه الثابت في المساهمة التهديفية لأكثر من 4 مواسم، سواء بالصناعة أو التسجيل.

101- مصطفى فتحي

رغم رحيله عن الزمالك مرتين، الأولى في 2016 والثانية في 2022 إلا ان أرقامه تظل مميزة حيث سجل 24 هدفا في 148 مباراة.

102- أيمن منصور

النجم السابق في هجوم الزمالك، تظل الجماهير تتذكره بهدف السوبر الافريقي الشهير في مرمى الأهلي

103- محمود حمدي الونش

أحد ركائز الجيل الحالي ولاعبيه الذين تثق بهم الجماهير كثيرا، المدافع المميز، لطالما كان مصدر ثقة في أدائه كما سجل أيضا 7 أهداف في مسيرته المستمرة

104- محمود علاء

رغم أنه من ليس من بين النجوم المحبوبة جماهيريا، لكنه الهداف التاريخي للمدافعين في الزمالك برصيد 41 هدفا

105- حسام حسن

رغم قدومه من الغريم التقليدي الأهلي، لكن فترة نجاحه في الزمالك كان مذهلة، فبجانب حصوله على لقب هداف الدوري فقد سجل 38 هدفا في 61 مباراة وحصد بطولات عديدة محلية وقارية

106- وليد صلاح عبداللطيف

القادم من المنصورة سجل 18 هدفا في 73 مباراة وكان احد أفراد الجيل المميز ببداية الألفية

108- محمد أبوالعلا

احد القادة التاريخيية في الزمالك ورغم لعبه في مركز الجناح والظهير الأيسر لكنه سجل 9 أهداف في 149 مباراة.

109- طارق السعيد

انتقل لاحقا للأهلي ما أثار غضب الجماهير، لكن أرقامه مع الزمالك كانت مميزة حيث سجل الجناح الأيسر 23 هدفا في 148 مباراة، كما كان هدفا للدوري في 2000-2001.

110- عبدالواحد السيد

هو مدير الكرة الحالي بالنادي، وأحد الحراس التاريخيين، حيث أنه الأكثر المشاركة في تاريخ النادي بأكثر من 420 مباراة، وقائد تاريخي في عدد البطولات أيضا

111- بدر حداد

نجم تاريخي سابق للزمالك، وصاحب فضل كبير في اكتشاف عدد من الناشئين المميزين من بينهم حازم إمام

112- أحمد عبدالحليم

نجم سابق ومدرب أيضا للقلعة البيضاء صاحب بصمة مميزة في مسيرته

113- باسم مرسي

رغم رحيله عن الزمالك لكن الفترة التي لعب فيها كانت تاريخيه بالنسبة له على الأقل في بدايتها، حيث سجل 50 هدفا في 137 مباراة وهو رقم استعصى على كثير من المهاجمين.