وقع فيتور روكي، صباح اليوم الجمعة، على عقود انضمامه رسميا لنادي برشلونة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو أثناء توقيع فيتور روكي على عقود انضمامه لبرشلونة.

يأتي توقيع فيتور روكي على عقود انضمامه لبرشلونة في الحفل الذي أقامه النادي الكتالوني في معقله لتقديم الوافد الجديد لوسائل الإعلام.

وكان برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز قد ضم فيتور روكي إلى قائمة البلوجرانا في مباراة لاس بالماس قبل أن يتم تسجيله رسميا من رابطة الليجا، وهو ما حدث بعد ذلك بتلقي الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني ليكون لاعبا جديدا بصفوف البلوجرانا.

ومن المقرر أن يرتدي فيتور روكي القميص رقم 19 مع برشلونة.

ويطلق على روكي صاحب الـ 18 عاما لقب "Tigrino"، إذ يشتهر بين الجماهير بالنمر.

ووصل روكي إلى كتالونيا، برفقة عائلته، اليوم الأربعاء، استعدادا للانضمام إلى صفوف برشلونة، بداية من أول يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن تشافي هيرنانديز قرر إحضار روكي إلى الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية بسبب تخوفه من فشل الفريق هذا الموسم في التتويج بأي لقب بسبب حالة الجفاف التهديفي وتراجع مستوى خط الهجوم.

ووقع روكي عقدا مع برشلونة لمدة 8 مواسم، حتى 30 يونيو 2031، وكان من المقرر وصوله في سوق الانتقالات الصيفية للتحضير لموسم 2024-25، لكن برشلونة قرر تقديم الأمر إلى شهر يناير الثاني.