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تبدأ اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهات مثيرة للفرق العربية، وتشهد منافسات المجموعة الرابعة مواجهة بين المصري وضيفه الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحافظ الزمالك على صدارته فى مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري، والذى رفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، بينما تراجع النادي المصري للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط.

ويأمل الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في تحقيق الفوز على حساب المصري مراهناً على جاهزية نجمه أحمد مصطفى زيزو بجانب تألق عبد الله السعيد والمهاجم ناصر منسي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي - حسام أشرف - أحمد مصطفى زيزو.

ويدخل المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - حسن علي

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو أتدجيكو - أحمد القرموطي - خالد الغندور

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - صلاح محسن.

وتقوم بوابة الشروق بتقديم خدمة متابعة حية لأحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي خلال السطور القادمة: