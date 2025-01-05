بابا الفاتيكان: التنمر في المدارس يعد الطلاب للحرب بدلا من السلام

حذّر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من أن التنمر في المدارس يُعدّ الطلاب للحرب بدلا من السلام، وذلك في خطاب ألقاه أمام مُعلّمين كاثوليك اجتمعوا في الفاتيكان اليوم السبت.

وفي حديثه إلى نحو ألفي معلم ومربي وأولياء أمور إيطاليين، شدّد البابا على رسالته المناهضة للتنمر، داعيا الحضور إلى التعهد بمكافحته في المدارس وفي المنازل.

وأشاد الحبر الأعظم بالجهود التربوية المبذولة في المدارس لتعزيز قيم السلام، مشيرا إلى أن "تخيّل السلام" يضع أسسًا لـ "عالم أكثر عدلا وأخوة" من خلال "كل مادة يتم تدريسها ومن خلال إبداع الأطفال والشباب".

وقال البابا: "لكن إذا كنتم في المدرسة تشنون الحرب على بعضكم البعض أو تنخرطون في التنمر، فإنكم تستعدون للحرب، لا للسلام."

كما دعا البابا إلى تعزيز الحوار داخل العائلات، مؤكدا أن "الحوار هو ما يجعلنا ننمو ونتطور."