قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدتي الطيبة وعيترون جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد صباح اليوم، إلى التوغل في منطقة الزقاق عند أطراف عيترون، مشيرة إلى أن جرافة عسكرية ضخمة عمدت القيام باعمال تجريف في الأراضي والطرق.

وأشارت إلى أن الجرافة المعادية اعتدت على أحد المنازل في المنطقة المذكورة بأعمال جرف، وذلك في انتهاك متواصل ومتماد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ولفتت إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي توغلت في أحياء بلدة الطيبة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، وسمعت أصوات انفجارات قنابل من داخل أحياء البلدة.

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وضع حدا للمواجهات التي نشبت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر 2023 وتصاعدت في سبتمبر الماضي، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في غضون 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي منطقة الجنوب وتوليه أمنها، ومنع أي وجود للأسلحة والمسلحين في منطقة جنوب نهر الليطاني.