هاجم مستعمرون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خربة طانا التابعة لأراضي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وأجبروا سكانها على إخلائها.

وأفاد منسق لجنة الدفاع عن أراضي خربة طانا، ثائر حنني، لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين يرافقهم جيش الاحتلال، هاجموا الخربة، وأطلقوا الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين ومساكنهم، ما اضطر 12 عائلة إلى إخلاء الخربة مع مواشيهم.

وأشار حنني إلى أن الاحتلال احتجز شابين من الخربة لأكثر من ساعة واعتدى عليهما بالضرب المبرح، فيما تخشى عائلتان على مصير مواشيها التي بقيت في الخربة.

يذكر أن خربة طانا تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات المستعمرين، وقد جرى تهجير الأهالي منها قسرا لأكثر من مرة، في محاولة للاستيلاء على المنطقة.