الأردن يعلن الإفراج عن طبيب اعتقلته سلطات الاحتلال أثناء توجهه إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الإفراج اليوم، عن الطبيب الأردني عبدالله سلامة أبو ملال البلوي، الذي اعتقلته السلطات الإسرائيلية أثناء عبوره للمشاركة في مهمة طبية إغاثية متجهة إلى قطاع غزة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، أن جهودًا دبلوماسية مكثفة بذلتها الوزارة من خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، منذ لحظة الاعتقال إلى أن تم تأمين الإفراج عن الطبيب البلوي واستلامه قبل قليل عبر القنوات الدبلوماسية من خلال جسر الشيخ حسين وبحضور مندوب السفارة حيث سيصار إلى تسليمه لذويه على الفور.

وأشار إلى أن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية تابعا القضية بشكل يومي، وأنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي رفض المملكة للتهم التي وُجّهت بحق الطبيب الأردني، وطالبت بضرورة الإفراج عنه وضمان عودته إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الوزارة حرصت على التواصل المستمر مع عائلة الطبيب منذ لحظة الاعتقال وإبلاغهم بكل المستجدات المتعلقة بقضيته، وكذلك التنسيق المستمر مع المحامي الذي عيّن للدفاع عن الطبيب البلوي، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في جهودها لحماية حقوق المواطنين الأردنيين وضمان سلامتهم في مختلف الظروف.