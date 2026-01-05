الحصر العددي لدائرة ملوي بالمنيا يظهر تفوق وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبد الشكور

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة ملوي بمحافظة المنيا، التي يتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق وائل إسماعيل حسن من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 70,015 صوتًا، ومحمد محمود مصطفى كمال من حزب مستقبل وطن، الذي حصل على 63,343 صوتًا، وأسامة عبد الشكور حمزة (مستقل) بحصوله على 30,175 صوتًا.

أما باقي المرشحين فكانت نتائجهم على النحو التالي:

هيلاسلاسي غنه ميخائيل (مستقل): 26,942 صوتًا

حازم محمد عبد الهادي محمود (مستقل): 27,007 صوتًا

رياض عبد الستار حسن (مستقل): 24,540 صوتًا

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 623,599 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 84,320 ناخبًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 80,647 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 3,646 صوتًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين داخل مصر، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.