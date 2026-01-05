جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لقريتين في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنذارًا عاجلًا بالإخلاء إلى سكان لبنان، وتحديدًا في قريتي كفر حتا وعين التينة جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش سيهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن».

وحث سكان المباني المحددة بالأحمر والمباني المجاورة لهما على الإخلاء، قائلًا: «أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر».

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أواخر نوفمبر 2024 ارتكبت الأخيرة آلاف الخروقات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.

وكان يُفترص أن ينهي الاتفاق عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، خلّفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، استولت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.



