الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بمرور الخطة الأمريكية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تسمح بمرور"الخطة الأمريكية للسلام"، وأنها ستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد القضية الوطنية.

وقدم عباس - خلال لقائه اليوم أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في الضفة الغربية، وسكرتير عام الشبيبة الفتحاوية، ومنسقة الشبيبة الثانوية - شرحا حول تداعيات "الخطة الأمريكية للسلام" التي يراد منها تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك حراكا سياسيا تقوده القيادة الفلسطينية لمواجهة تلك الخطة، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي لمواجهتها، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أمناء سر الأقاليم دعم الشعب الفلسطيني والتفافه خلف جهود الرئيس وسياساته لإفشال "الخطة الأمريكية"، مشددين على أن أبو مازن يعبر عن "طموحات وآمال أبناء شعبنا من خلال تمسكه بالثوابت الوطنية".

وأشاروا إلى أن هذه الخطة المشؤومة سيقاومها أبناء الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك تصعيد للمقاومة الشعبية السلمية في كل أماكن التواجد الفلسطيني.