طارق الشناوي: كنت أتمنى عودة جمال عبدالحميد للساحة بعمل فني لا تصريحات مثيرة

أبدى طارق الشناوي، الناقد الفني، استيائه تجاه التصريحات التي أطلقها المخرج جمال عبد الحميد، بحق عدد من الفنانين؛ أثناء ندوة بالمعرض الدولي للكتاب بدورته الـ54.

وأضاف "الشناوي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن جمال عبد الحميد لا يدرك في حواراته تأثير الكلمة متابعا: "ما قاله جمال عبد الحميد قد يساء تفسيره، وكنت أتمنى عودة جمال عبد الحميد بعمل فني مش تصريحات مثيرة للجدل ولو في أخطاء في التعبير خانت جمال في لقاءته".

وأكد أن هذه الأزمة تنوه على ضرورة التفرقة بين الجلسات الخاصة مع الأصدقاء والعامة، مشيرا إلى أن الملف أغلق بتوضيح حقيقة تصريحاته عن الزعيم وهنيدي.

وتابع: "فوجئت بشخص بعت لي الجزء اللي بيهاجم فيه أثار الحكيم بكلمات فظيعة ومقززة، وهو قال كلام فعلا من الصعب تقبله واستغرب من انكاره كل هذه التصريحات".

واستطرد: "أنا مع التسامح ولكن يكون جمال عبد الحميد يعترف ويقول أنا أسف انفعلت ولكن ينكر ده يخلينا نروح للأسماء اللي قبل أثار الحكيم وقيل عنها تصريحات مسيئة وهم عادل إمام ومحمد هنيدي"، مؤكدا أن الصحفي الذي نقل تصريحات عن جمال عبد الحميد كان أمينا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية تصريح على لسان المخرج جمال عبد الحميد، قال فيه: رياض الخولي عمل فيلم اسمه طيور الظلام وشارك في بطولته مع عادل إمام، وكان هايل أكتر من عادل إمام" عادل إمام رفض إن رياض الخولي يشتغل في أي عمل بعد طيور الظلام، وبقى يقول ما يشتغلش وقعد رياض في البيت سنة كاملة.

من جانبه، نفى جمال عبد الحميد التصريحات المتداولة على لسانه بشأن عادل إمام، مؤكدا أنها غير صحيحة ومحرفة ومع تسجيل ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب متحديا أي شخص أن يثبت أنه أساء للزعيم عادل إمام.

وتابع جمال عبد الحميد حديثه: أنا لا أذكر الممثلين العظام في تاريخي وتاريخ الدراما والسينما المصرية إلا بكل الخير والحب، وكل ما قلته إني بحب رياض الخولي وهو ممثل موهوب، وكان عامل فيلم وذكرت اسم الفيلم فقط طيور الظلام، وقلت إنه كان هايل وقعد بعد الفيلم في البيت سنة مش بيشتغل، وأول ما عملت مسلسل جسر الخطر أسندت له دور بطولة مع صلاح السعدني، ولم أذكر عادل إمام، احنا اصحاب من زمان، وهو موهبة عظيمة وأحد أهم الكوميديانات في تاريخ مصر والعرب".