فقدان 9 صيادين جراء انقلاب قارب قبالة سواحل كوريا الجنوبية

تقوم فرق الإنقاذ التابعة لخفر السواحل في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بالبحث عن تسعة أشخاص انقلب قاربهم في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

وذكرت السلطات أنه تم الإبلاغ في الساعة 11:19 من مساء السبت (1419 بتوقيت جرينتش) عن انقلاب القارب الذي يبلغ وزنه 24 طنا في المياه على بعد 6ر16 كيلومتر غربي جزيرة "دايبيتشي". وتقع الجزيرة غير المأهولة على بعد حوالي 20 كيلومترا من بلدة "شينان" الجنوبية الغربية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتمكن قارب قريب من إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، فيما لا يزال التسعة الآخرون في عداد المفقودين، في ظل احتمالات انهم احتجزوا داخل القارب الغارق، وفقا للسلطات.

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" ببذل أقصى الجهود في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كيم أون هي إنه- الرئيس- أمر بحشد جميع الموارد المتاحة وتوسيع منطقة البحث والإنقاذ.

وأضافت كيم أنه أكد أيضا على الحاجة إلى تقديم الدعم الكامل لأسر المفقودين، حيث أمر بإرسال وزير الداخلية لي سانج-مين ووزير المحيطات تشو سيونج هوان إلى موقع الحادث.