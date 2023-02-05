أعلنت وزارة القوى العاملة مصرع 3 عمال مصريين في دولة الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أن مكتب التمثيل العمالي نسق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالكويت لإنهاء كل إجراءات شحن الجثامين إلى أرض الوطن غدا الاثنين.

وذكر مكتب التمثيل العمالي -في تقريره للوزارة- أنه سيتابع كل مستحقاتهم لدى صاحب العمل، وشركة التأمين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وأوضح إمام العاصي المحلق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالكويت أن 4 عمال لقوا مصرعهم اليوم الأحد، منهم 3 مصريين وواحد هندي، إثر حادث على "طريق كبد"، حيث جرى نقل الجثث إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأضاف "الملحق العمالي" أن الحادث نتج عن إنفجار الإطار الأمامي للمركبة، وأثناء تغييره اصطدمت بهم السيارة رقم 49533/40 ماركة تيوتا لاند كروزر سوداء، مما أدى إلى وفاة كل من: محمد محمود ابراهيم مواليد 1981، ومحمود فتحي عبدالقادر مواليد 1973، ومحمد رمضان محمد مواليد 1979 جميعهم من القاهرة، يعملون بوظيفة لحام بالشركة الكويتية للحفريات، وتم احتجاز المتسبب في الحادث لدى مخفر صباح الأحمد وتم تسجيل قضية رقم 2023/12، مرور صباح الأحمد الشمالي.